Sabah yazarı Altınok'tan The Economist kapağı yorumu: Kıytırık maskeleri elmasa çevirmişlerdi, şimdi de makarnayı, bisküviyi altın pahasına yükseltecekler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, The Economist'in bu haftaki sayısında yayımlanan "gıda felaketi" manşeti değerlendirdiği yazısında, "Derginin "Yiyecek ekmek bulamayacaksınız" diye özetleyebileceğimiz kapağı, pandemiyle korku müptelası yapılmış bünyeler ve paralize olmuş ulus devletlerin ağzına layık! Dergi, kesin bir dille önümüzdeki günlerde "Siyasi huzursuzluk artacak, çocukların gelişimi etkilenecek ve insanlar açlık yaşayacak" diyor.



Peki Economist'in amacı ne? Niçin sözcülüğünü yaptığı küresel sermayenin "planlarını" açık ediyor?

Cevap ortada, mistik bir durum yok... "Zenginler" mi dersiniz yoksa "yüzde 10", "üst akıl", "patron kulübü" mü artık size kalmış, dünyanın gelirinin tamamına yakınını lüpletenler kaos istiyor" ifadelerini kullandı.

Buğdayın en zahmetsiz, her yerde yetişebilecek bir bitki olduğunu savunan Altınok, "Bu neyin paniği?

Ne var ki, "Ancak bize yeter" diyen Hindistan anında buğday ihracatını sınırlandırıyor... Hatta denk getirdikleri buğdaya usulünce el koyanlar ülkeler bile var.

Aklınıza pandemide birbirlerinin maske konteynerlerine el koyan Fransa, İtalya gibi Avrupa devletleri geliyor değil mi?

O zaman kıytırık maskeleri elmasa çevirmişlerdi, şimdi de makarnayı, bisküviyi altın pahasına yükseltecekler.

Neyse ki serinin son korku senaryosu açlık oyunlarında verimli topraklara sahip Türkiye'nin korkacağı hiçbir şey yok" diye yazdı.

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