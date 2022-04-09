Sabah yazarı Altınok'tan sahur videosu tepki çeken AKP Gençlik Kolları Başkanı'na: Niye siliyorsun kardeşim?

Sabah yazarı Melih Altınok, AKP'li Mehmet Metiner'in de "Böyle görüntüler partimize zarar veriyor" diyerek tepki gösterdiği, AKP Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği sahur programını köşesine taşıdı.

Altınok, "asıl gümbürtünün" video silindikten sonra çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Ev sahibi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gelen 'lüks sahur' şeklindeki tepkilere "Ne var bunda" diyerek cevap veriyor... CHP trollerinin, İBB'nin su ve ulaşıma yaptığı zamları gündemden düşürmek için etkinliği abarttıklarını söylüyor. Sayan'ın paylaştığı faturada da sahur masasının maliyetinin 21 bin TL olduğu görülüyor. Kişi başı 30 TL'ymiş. Bugünkü şartlarda bir kahvaltı için gayet makul, ucuz bile.

Kimi AK Partili isimlerin eleştirilerinin aksine, gençlerin Kürtçe, Türkçe şarkılar söylemesi ve eğlenmesi de bana garip gelmiyor. Ramazandayız ama yasta değiliz ya... Görüntülerde gözüme batan tek şey, sahur kahvaltısında protokol masalarının kurulması... Yöneticilerin ayrı oturması. Siz genç adamlarsınız arkadaşlar, nedir bu ağır siyasi abi pozları? Bir de Ağrı Gençlik Kolları Başkanı'nın videoyu koyduğu tweet'i niçin sildiğini anlamadım... Yaptıkları işin yanlış olduğunu sonradan anladığını mı kabul ediyor? Yoksa kuru gürültüye, goygoya pabuç mu bırakıyor? Ne yazık ki iki ihtimal de siyasetçi olmayı kafaya koymuş gençler için bir soruna işaret ediyor. Üzerine kafa yormalarını tavsiye ederim."

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