Sabah yazarı Altınok'tan 'rakılı fotoğraf' yorumu: Terbiyesizlik, cahillik ne derseniz deyin olan olmuş artık, savcılığın soruşturma başlatması da neyin nesi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir grup çalışanın rakı masasında çekilerek sosyal medyada paylaşılan ve "Kadir Gecesi özel" ifadelerinin bulunduğu fotoğrafla ilgili yazısında, "Terbiyesizlik, şımarıklık, cahillik ne derseniz deyin olan olmuş artık. Ama savcılığın rakı masasındakiler hakkında TCK 216'da tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatması da neyin nesi?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye "Ramazan'da rakı içene dava açılan ülke" yaftası yapıştırmamak için malzeme verilmemesi gerektiğini kaydeden Altınok, "Bayram da geliyor, gelin büyüklük yine sizde kalsın. Eşeklik yaptıklarının farkında olduklarını, hatalarını telafi etmek istediklerini gösterme fırsatı tanıyalım onlara.

Her gelen bir taş atıyor, muhtemelen bu linç havasında paralize olmuşlardır, sağlıklı düşünemiyorlardır, cesaretleri kırılmıştır... Biraz yüreklendirelim kendilerini...

O masadakiler beraberce bir poz daha versinler mesela. "Raman Bayramı'na özel. Bayramınız mübarek olsun" diye de bir not düşüp, densizlik ettikleri insanların gönlünü almaya çalışsalar" diye yazdı.

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