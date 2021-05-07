Sabah yazarı Altınok'tan hayvanseverlere: Oy verdikleri belediye, himayesine aldığı yüzlerce atı öldürünce, kaybedince gıklarını çıkartabiliyorlar mı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Adalar’da faytonculardan satın alınan 978 atın kayıp olduğu iddialarının ardından hayvanseverlere seslenerek, "Bakın oy verdikleri belediye, Adalar'da faytoncular eziyet etmesin diye himayesine aldığı yüzlerce atı öldürünce, kaybedince gıklarını çıkartabiliyorlar mı?" dedi.

Altınok, "Anti emperyalistiz derler, idamına Meclis'te evet dedikleri Deniz Gezmiş'i her 6 Mayıs'ta anarlar... Biden, Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz deyinceyse, ABD Büyükelçiliği önünde randevu sırasına girerler... Güya halkçıdırlar... Rakip partiye oy veren seçmeni "çomar" diye küçümsemekten utanmazlar. Feministiz diye gezinirler, kadın haklarından bahsederler... Failin kendileriyle aynı siyasi görüşten erkekler olduğu tacizleri, tecavüzleri görmezden gelirler... Demokratlıkları da pazara kadardır... Girdikleri her seçimde kendilerini ikiye katlayıp halkın çoğunluğunun oyunu alan siyasetçilerin meşruiyetini sorgularlar. Ağızlarından 'ifade hürriyetini' düşürmezler... Ama kendilerinden farklı düşüneni, rakip siyasetçileri 'yargılanacaksınız' diye sindirmeye çalışırlar" görüşünü savundu.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Basın özgürlüğünden dem vururlar... Seçimleri kazanıp iktidara geldiklerinde kendilerine muhalefet eden basın kuruluşlarına çökeceklerini, el koyacaklarını açık açık ilan ederler...

Liyakate önem verilmesi gerektiğini söylerler... Kazandıkları belediyelerde deneyimine bakmaksızın rakip parti seçmeni diye emekçileri kovarlar. Yerlerine yetkinliğini sorgulamadan yandaşlarını atarlar. Gazeteciyi 16 milyonluk şehrin ulaştırma müdürü bile yaparlar.

E haliyle hayvanseverleri de ona göredir... Merhametleri, hayvana kimin eziyet ettiğiyle alakalıdır.

Bakın oy verdikleri belediye, Adalar'da faytoncular eziyet etmesin diye himayesine aldığı yüzlerce atı öldürünce, kaybedince gıklarını çıkartabiliyorlar mı?"

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