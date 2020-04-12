Sabah yazarı Altınok: Sokağa çıkma yasağı duyurulmadan önce vatandaşa yeterli süre verilmeliydi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını gece yarısından iki saat önce duyurmasını eleştirdi. Altınok, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli zamanın verilmesi gerektiğini belirtti.

Altınok, "Evet, cuma gündüzden güneşi gören kendini sokağa atmıştı. Meteoroloji, cumartesi ve pazar günü de havanın mis gibi olacağını söylüyordu. Yine yollar, parklar, çarşılar ana baba günü olacaktı. O halde göz göre göre gelen bu yasak duyurulmadan önce vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli süre verilmeliydi. İki belki üç gün... Bu süre içerisinde yasağın kapsamı kamuoyuna daha iyi şekilde anlatılır, tansiyon düşürülürdü." görüşünü savundu.

Altınok, "Bu arada sosyal medyadaki yaygın tavrın, panikle büfelere akın eden vatandaşı 'Luppocu' diye küçümsemek olduğunu gözlemliyorum.

Orası işin kolayı... Unutmayın herkes sizin kadar 'bilinçli', 'planlı programlı', 'akıllı', 'mantıklı' olamayabilir. Çoluğu çocuğu, hastası, yaşlısı, panik ataklısı, alışverişini günlük yapanı, kileri boş olanı da var." ifadesini kullandı.

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