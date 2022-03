Sabah yazarı Altınok: Sağlık Bakanımız keşke eli değmişken her akşam ekranlardan ölüm sayısını ilan etme geleneğine de bir son verse...

Sabah yazarı Melih Altınok, Koronavirüs aşısı olmayanların toplu alanlara girişlerde PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılmasını desteklerken, "Sağlık Bakanımız keşke eli değmişken her akşam ekranlardan ölüm sayısını ilan etme geleneğine de bir son verse... Her şey bir yana... Ömrünün sonbaharındaki yaşlı insanlara iki yıldır her akşam kesintisiz olarak ekrandan ölümü hatırlatmanın kime neye faydası var ki?" düşüncesini savundu.

Salgının başından beri Koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri eleştiren Altınok, "Aşı olan da virüsü bulaştırdığı halde PCR'ın yalnızca aşısızlardan talep edilmesiyse, uygulamanın bir sağlık tedbirinden çok aşı dayatması aracı olarak kullanıldığını düşündürüyordu. Dahası vatandaşların çalışma, seyahat, eğitim, ticaret gibi evrensel ve anayasal haklarını kullanmalarının önüne çıkarılan bu 'ekstra şart', ekonomik hayatın doğal dengesini fazlasıyla bozdu" görüşünü dile getirdi.

Altınok, "Bu düzenlemeyle, başta ulaştırma ve hizmet sektörü olmak üzere iki yıldır zor durumda olan müteşebbisler ve çalışanları rahatlayacaklardır" ifadesini kullandı.

