Sabah yazarı Altınok: Pınar Fidan tepkilerde dile getirilenin aksine, gösterisinde Madımak olaylarını eleştiriyordu

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Madımak katliamına göndermede bulunarak, "Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin, geçmişte örnekleri var" diyen Pınar Fidan için Sabah gazetesi Melih Altınok, "Tepkilerde dile getirilenin aksine, gösterisinde Madımak olaylarını eleştiriyordu" görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Pınar Fidan hakkında Aleviler için kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı

Altınok, "Geçenlerde de sosyal medyada, gösterisinde Aleviler ile ilgili 'Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin, geçmişte örnekleri var' şeklinde cümleler kuran Pınar Fidan isimli bir tiyatrocu linç ediliyordu. Solcusu, sağcısı, AK Partilisi, CHP'lisi, Alevi'si Sünni'si bir olup Fidan'a gün yüzü görmemiş hakaretlerle saldırıyorlardı. Merak edip adını ilk kez duyduğum Fidan'ın eleştirilen videosunu izledim. Kendisinin de Alevi olduğu söylenen oyuncu, tepkilerde dile getirilenin aksine, gösterisinde Madımak olaylarını eleştiriyordu. Evet, sarkastikliği ve agresifliği abartmıştı ama kastı değişmiyordu" ifadesini kullandı.

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