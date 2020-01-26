Sabah yazarı Altınok: Ne zaman deprem gibi felaketlerle karşılaşsak banka hesap numaraları havada uçuşuyor, hele bir durun!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, deprem ve benzeri durumlarda bazı sivil toplum kuruluşlarından cep telefonlarında yardım kampanyası mesajları geldiğini belirterek, “Sosyal medyada vakıfların, derneklerin banka hesap numaraları havada uçuşmaya başlıyor, hele bir durun!” sözleriyle tepki gösterdi.

Altınok yazısında, “Ne zaman deprem ve benzeri bir felaketle karşı karşıya kalsak anında cep telefonlarımıza yardım kampanyası mesajları düşüyor. Sosyal medyada vakıfların, derneklerin banka hesap numaraları havada uçuşmaya başlıyor. Bu furyaya bazı resmi kurumların da katıldığını görüyoruz. Acaba ne kadar çiğ göründüklerinin farkında değiller mi?” ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından Twitter hesabı üzerinden yurttaşlardan para talep etmesi tepkilere neden oldu. Kınık, paylaşımında "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kızılay destekleriniz için 'Deprem' yazın 2868’e SMS yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" ifadelerini kullandı. Kınık, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.