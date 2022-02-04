Sabah yazarı Altınok: Halkın gündemi Ukrayna'daki krizi dışarıdan izleyen bizler gibi savaş değil, ekonomi

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna temasını izlemek üzere gittiği Ukrayna’daki izlenimlerini aktardı. “3 milyona yakın nüfusa sahip kentin haberlerden izlediğimiz Ukrayna'yla uzaktan yakından alakası yok” diyen Altınok, “Halkın gündemi Ukrayna'daki krizi dışarıdan izleyen bizler gibi savaş değil, ekonomi” dedi.

“Asıl mesleği komedyenlik olan Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'ye olan güven ve sempati azalmış. Ekonomi ve yolsuzlukla mücadele konusunda beklenen performansı gösteremediğini anlatıyorlar. ‘İyi niyetli ama naif’ buldukları genç liderin bu sorunları çözme konusundaki kararlılığının yerleşik oligarşi karşısında etkisiz kaldığını da ekliyorlar” izlenimlerini aktaran Altınok, devamında şu görüşlerini aktardı:

“Ancak Rusya ile yaşanan gerginlik ve Zelenski'ye karşı Batı'da artan ilgi cumhurbaşkanının yelkenlerini biraz şişirmişe benziyor. Türkiye'nin Kırım meselesinde aldığı tavır da sokakta fazlasıyla hissedilmiş. Türkiye'ye ve Erdoğan'a sempatilerini gizlemiyorlar. Türkiye ile yapılan işbirliğinden umutlular.”

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