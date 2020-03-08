Sabah yazarı Altınok: Fikir özgürlüğü tiratları gözlerimizi kamaştıran Ahmet Hakan karanlık linç operasyonlarına destek veriyordu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik, "Karanlık oda için küçük de olsa bir göz pencere açmayı ihmal etmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Hakan, Türkiye Suriye ile fiili savaş halindeyken ülkenin istihbarat servisine operasyon çekilmesini tabii ki 'pek tasvip etmiyormuş.' Çok şükür Hakan!

Gelin görün ki, 'alınan önlemleri aşırı' görüyormuş. Gördüğü 'tehdit' üzerine Ahmet hangi önlemleri makul bulurmuş, açıkça yazmadığı için, bilmiyoruz ama bu tarzı tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Altınok, "Neticede Ahmet az ekmeğini yemedi karanlık oda gazeteciliğinin.

Birkaç yıl öncesine kadar, gazetecilere, siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara karşı başlatılacak itibar suikastlarının startını önce bu site verir, Ahmet daha sonra konuyu 'genişletirdi.' O zamanlar tabii patronu hâlâ Aydın Bey'di, uçağa falan binmiyordu." görüşünü savundu.

Altınok şunları kaydetti:

"Bugün attığı fikir özgürlüğü tiratları gözlerimizi kamaştıran Ahmet ise o günlerde köşesinden bu karanlık linç operasyonuna destek veriyordu. Hatta kovulmam, hiç olmazsa "aforoz" edilmem için "etkili gördüğü" çevrelere çağrılar yapıyordu. Yüzlercesine ortak olduğun için belki unutmuşsundur hatırlatayım dedim Ahmet. O numaraları başkasına yap, alıcısı var."

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