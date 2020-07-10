Sabah yazarı Altınok: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Hanım'ın rakibi Yeşim Salkım olabilir

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 2023 seçimlerine üç yıl olduğu halde adayların konuşulduğuna dikkat çekerken, "Geçen sefer Gül'ün adaylığını engellediğini açıklayan Meral Hanım'ın rakibi, yeniden Genç Parti'yi ayağa kaldırıp başına geçen Hakan Uzan'ın eski karısı Yeşim Salkım olabilir." ifadesini kullandı.

Altınok, "2023 seçimlerine daha üç yıl olduğu halde, korona meşhuru profesörlerin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Üstelik daha Kemal Kılıçdaroğlu da adayını açıklamadı.

Abdullah Gül mü Meral Akşener mi? Kemal Bey muhtemelen ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşamak istemeyecektir." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Dün İyi Parti'den gelen 'Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını İstanbul'dan Ankara'ya göndereceğiz' açıklamasını da yabana atamayız değil mi? Ama geçen sefer Gül'ün adaylığını engellediğini açıklayan Meral Hanım'ın rakibi, yeniden Genç Parti'yi ayağa kaldırıp başına geçen Hakan Uzan'ın eski karısı Yeşim Salkım olabilir. Biliyorsunuz o da fırladı sahneye.

Tarzları da birbirine yakın, kazanmak için şansları da... Bence bizdeki 2023 seçimleri, kesinlikle kasımdaki ABD seçimlerinden daha renkli olacak." yorumunu yaptı.

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