Sabah yazarı Altınok: CHP'li siyasilerin, hükümetin 3 haftalık tam kapanma kararını desteklemesi sizi de işkillendirmiyor mu?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kulaklarıma inanamadım, Kemal Kılıçdaroğlu dün 'Erdoğan doğru olanı yaptı' diyordu... Bir tek şaşıran ben miyim? CHP'li siyasilerin, hükümetin 3 haftalık tam kapanma kararını desteklemesi sizi de işkillendirmiyor mu?" diye sordu.

Altınok, "Zira Meclis kürsüsünde açıkça, 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile karşı çıkarız, bizim işimiz bu kardeşim' diyerek muhalefet misyonlarını açık eden bir gelenekten bahsediyoruz. Peki ne oldu da Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na, Tunç Soyer'den Canan Kaftancıoğlu'na kadar ne kadar muhalif varsa tam kapanma konusunda iktidarla aynı çizgiye geldiler?" ifadesini kullandı.

Altınok, yazısına şöyle devam etti:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kapanma kararını sürmanşetten 'eleştirmeden' gören Sözcü gazetesine bile bir haller oldu. Yıllardır, terör, dış politika, ulusal çıkarlar, darbe gibi hayati meselelerdeki tavırlarından ötürü bazı konuları olsun siyaset üstü görme basireti gösteremeyeceklerini de biliyoruz değil mi? Kafanız hiç karışmasın. Çünkü bu 'aklıselim' kokulu yalancı baharın çok sürmeyeceğine emin olabilirsiniz. Günlerdir bir an önce 3 haftalık kapanma gelmeli diye iktidarı sıkıştıranların, yüreklendirenlerin, vatandaş öldü bitti diye ortalığı ayağa kaldırdıklarını görmek için çok beklemeyeceğiz."