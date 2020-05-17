Sabah yazarı Altınok: Bilgi çağının yeni özgür medyası denilen mecralardaki manipülasyona ve kaçırılan vergiye engel olmanın tek bir yolu var

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bilgi çağının yeni özgür medyası denilerek akıllı telefonlarla birlikte elimize verilen mecralardaki manipülasyona ve kaçırılan vergiye engel olmanın tek bir yolu var... Yönetimlerin bir araya gelip bu mecralara karşı ortak bir tutum almaları. Diğer tüm küresel ticari faaliyetleri bağlayan asgari şartları gündeme getirmeleri." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "İlk adımda şüphesiz, verginin kazanılan yerde ödenmesi ilkesinin bu kontrolsüz teknoloji tekellerine de şart koşulması olmalı. Yalanın gerçeğe göre 6 kat daha hızlı yayıldığı bu mecraların 'gerçeklik algımıza' verdiği zararı engellememek dünya üzerindeki medeniyetimizin en önemli görevlerinden. Bunu zamanla daha iyi anlayacağımızdan şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.

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