Sabah yazarı Altınok: Bahçeli, Kemal Beye iltifat etmiş

Sabah yazarı Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti için, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dediği “Dış bağlantılı siyasi bir operasyondur” ifadesini değerlendirdi.

“Diyarbakır'da ortaya çıkan tabloya bakınca, Bahçeli'nin "dış bağlantılı siyasi operasyon" yorumunun, Kılıçdaroğlu'nu Twitter'da emojiyle yanıt verecek kadar keyiflendirmesinin yersiz olmadığı anlaşılıyor. Zira Kemal Bey, Diyarbakır'da yaprak bile kıpırdatamadı, Devlet Bey iltifat etmiş” diyen Altınok, şunları kaydetti:

“Baksanıza, HDP önünde PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için yıllardır oturan annelerin yanına gitmesi gibi, asgari beklentileri bile karşılamadı. Buna karşın Demirtaş'ın ailesiyle görüşmesi de HDP'nin kalesi Diyarbakır'ı coşturmaya yetmedi... Bir otelde topladığı kitleye Demirtaş'tan 15 Temmuz'da askeri darbeye karışmış askeri okul öğrencilerine kadar af vaat etmesi de malum çevrelerin dişlerinin kovuğunu doldurmadı. Kemal Bey'in Diyarbakır'a götürdüğü yandaş gazeteciler bile kanırtmalarına rağmen ‘mütevazı tebriklerle’ yetiniyorlar.

Evet, eğer bir üst akıl varsa Kemal Bey'le bir proje yürütmeyi düşünmeyecek profesyonel ve organize bir yapı olmalı düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki Diyarbakır'da CHP Genel Başkanı'ndan katbekat fazla rüzgâr yaratan İmamoğlu, Kemal Bey'den daha mı nitelikli? Değil ama üst akıl ne yapsın? Erdoğan'a karşı ne her ne yapacaklarsa bunlarla yapacaklar; malzeme bu.”

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