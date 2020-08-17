Sabah yazarı Altınok: Asayiş protokolüne dönüşen Koronavirüs uygulamalarını sorgulamak 'çıkıntılık' sayılmaz

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Açık havada maske zorunluluğu, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat ve ticaret engellemeleri gibi, artık bir asayiş protokolüne dönüşen uygulamaları sorgulamak 'çıkıntılık' sayılmaz" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "İşlevsiz yada daha büyük sorunlara yola açabilecek izolasyon tedbirlerini bilimsel tezlerle tartışmaya açmak korona reddiyeciliği değildir... Maskenin, eldivenin, patronun ya da müşterinin takmadığı, ancak işçinin, garsonun taktığı bir statü simgesi haline dönüştüğünü söylemek hiçbir tedbir almayalım diye tercüme edilemez..." görüşünü savundu.

Altınok, "Sağlığımızı koruyacağı bilimsel olarak kanıtlanmayan bir takım izolasyon tedbirlerinin yarattığı durağanlığın, daha şimdiden on binlerce çocuğun aç kalmasına ve ölmesine neden olduğunu anlatmak 'kapitalistlik' olarak okunmaz..." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

DSÖ tarafından yavaş yavaş ısıtılan "ömür boyu maske," "sokakta denetimli yaşamın kalıcılaşması" gibi doğal ve demokratik hayatı tehdit eden önerilerden şüphe etmek komplo teorisyenliğine girmez...

Bilim kurullarından vatandaşın uyacağı polisiye tedbirler yerine, kimi cesur hekimlerin ileri sürdüğü korunma ve tedavi yöntemlerine odaklanmalarını talep etmek bilimi değil işgüzarlığı reddetmektir...

Yaratılan korkudan kaynaklı telaşın ve belirsizliğin, yaşlıları, çocukları ve emektar sağlık çalışanlarını başka fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş başa bıraktığını söylemek sorumsuzluk olarak yaftalanamaz.

Ciddi bilim insanlarının şimdilik gülüp geçtiği "aşı müjdelerine" mesafeli durmak, fıkradaki gibi "ölürsem öleyim, canım sağ olsun" demek değildir.

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