Sabah yazarı: AK Parti'yi Erdoğan'dan yani ruhundan kopartmaya çalışan AKP'lilerin çoğu "nevzuhur muhalif" oldu, lakin "içerde" kalanlar var

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "AK Parti'yi Erdoğan'dan yani ruhundan kopartmaya çalışan AKP'lilerin çoğu 'nevzuhur muhalif' oldu, lakin 'içerde' kalanlar var. İşleri güçleri makam mevki, menfaat olanlar." görüşünü savundu.

Tuna yazısında, "Herkes Erdoğan'a düşman, bunlar Erdoğan'ı sevenlere. Ama nasıl sinsice, nasıl şeytanlıklarla!.. Başkan Erdoğan'ın bu aziz milletle kurduğu gönül köprülerinin mirasyedileri gibiler. Bir gönül kazandıkları vaki değil ama gönül yıkmakta üzerlerine yok! Geçen sefer yazdım, AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra ayrılan Yeneroğlu adlı şahıs 'Çocuklarımın yüzüne bakabilmek için AKP'den ayrıldım' deyince ağızlarını açmamışlardı. Sayın Erdoğan'a birkaç gün evvel de 'diktatör' dedi yine sustular. Dün de böyleydiler. Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak topyekûn lince maruz kaldığında da hep susmuşlardı. 'Berat Albayrak, Türkiye'nin yurtdışında emanet olarak bulunan tüm altınını Türkiye'ye getirdiği için dış çevreler tarafından da hedef alındı...' diyen DSP'li eski Ekonomi Bakanı Masum Türker kadar bile olamadılar." ifadesini kullandı.