Sabah yazarı: AK Parti de teşkilatlarda başlattığı değişimi, genel merkez, grup yönetimi ve kabinede kan tazelemesine dönüştürebilir

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “AK Parti de teşkilatlarda başlattığı değişimi, genel merkez ve grup yönetimi ile kabinede kan tazelemesine dönüştürerek hem siyasal vitrinini hem de icraat içeriğini yenileyebilir.” iddiasında bulundu.

Müderrisoğlu yazısında, “Bu hamleler, ABD ve AB ile açılmakta olan yeni dönemin stratejik açıdan karşılanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taahhüt ettiği reformlara fırsat penceresi açılması bakımından kritik sonuçlar doğurabilir.” düşüncesini dile getirdi.