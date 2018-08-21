Sabah yazarı: Acaba İnce'yi yine 'Amerikalılar' mı aradı?

Sabah yazarı Mahmut Övür, Kanal İstanbul’un inşasına karşı çıktığını savunduğu ABD’nin CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi aramış olabileceğini iddia etti.

Gezi protestolarının arkasında ABD olduğu tezini sürdüren ve “CHP bu hesaplaşmada negatif rol oynadı” diyen Övür, “Bu rolü son olarak sahiplenen isim de CHP'nin başına geçme hesapları çöken Muharrem İnce'ydi. İnce'nin, kur manipülasyonuna karşı ilk önerisi neydi biliyor musunuz; Kanal İstanbul'u durdurun" dedi. Övür, şöyle devam etti:

“Şimdi soralım; ABD'lilerin Kanal İstanbul'a karşı çıkışlarıyla, İnce'nin önerisinin çakışması tesadüf mü?

Acaba İnce'yi yine ‘Amerikalılar mı aradı?’”

*Mahmut Övür’ün Sabah gazetesinin bugünkü (21 Ağustos) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.