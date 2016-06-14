Sabah: Tuncay Opçin, Genelkurmay'daki kozmik odada saklanan Egemen Harekât Planı'nı çaldı

Sabah gazetesi, Balyoz darbe planı haberlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Yıldıray Oğur ile birlikte hakkında dava açılan gazeteci Tuncay Opçin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kozmik odasında saklanan Egemen Harekât Planı'nı çaldığını öne sürdü. "FETÖ'cüler kozmik savaş planlarını çaldı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Balyoz kumpasına ilişkin hazırlanan iddianamede FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Tuncay Opçin ile ilgili şok suçlamalar yer aldı. Buna göre ABD'ye kaçan Opçin, Genelkurmay'daki Kozmik Oda'da saklanan Egemen Harekât Planı'nı ele geçirdi. Gizli bilgileri Baransu'ya verdi" ifadesi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianamede, Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin'e ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlaması yapılırken, Altan, Çongar ve Oğur için 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak, devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma' iddiaları öne sürülmüştü.

Nazif Karaman ve Fatih Ulaş'ın imzasıyla yayımlanan (14 Haziran 2016) haber şöyle:

Balyoz kumpasına ilişkin Mehmet Baransu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan ve Yasemin Çongar da dahil 5 kişi için hazırlanan iddianamede, ABD'ye firar eden yazar Tuncay Opçin'in TSK'nın kozmik odasında saklanan ve ifşası durumunda devletin savaş etkinliğini tehlikeye sokabilecek nitelikteki Egemen Harekât Planı'nı ele geçirdiği kaydedildi.

Opçin'in ele geçirdiği belge ve bilgileri Baransu'ya verip çok gizli bilgilerin yayımlanmasına aracılık ettiği belirtilen iddianamede, İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube'nin hazırladığı raporlara da yer verildi. Raporlara göre Baransu ve Opçin, tedbir amacıyla ankesörlü telefonlardan ya da başkasına ait numaralardan birbirlerini arıyordu.

Opçin ve Baransu'nun Ergenekon ve Balyoz'da TSK mensuplarına operasyon zemininin oluşturulması ve kamuoyuna duyurulmasına yönelik örgütün basın ayağını oluşturdukları ifade edilen raporda, Baransu'nun yüksek lisans için Amerika'da bulunduğu sırada Gülen grubunun ev tutmada yardım ettiği bilgisine yer verildi. Baransu ve Opçin için 35 yıldan 74 yıla, Altan, Çongar ve Oğur için ise 21 yıldan 51 yıl altı aya kadar hapis istendi.