Sabah sigarası kanseri yüzde 79 tetikliyor

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Cancer dergisinde sonuçları yayımlanan iki araştırmaya göre, sigara tiryakilerinin günün ilk sigarasını ne zaman içtikleriyle kansere yakalanma riski arasında bağlantı var. Buna göre, sabah uyanır uyanmaz sigara içerenlerin akciğer ve boyun kanserine yakalanma ihtimali ile beyin tümörü görülme riski de daha fazla.ABD’deki Penn State Hershey Tıp Fakültesinden bilim adamları, Joshua Muscat başkanlığında, neden bazı sigara tiryakilerinin kansere yakalandığını, diğerlerinin ise yakalanmadığını araştırdı.Bilim adamları, günün ilk sigarasının içilme zamanının, bunda etkili olabileceğini belirledi. Araştırmacılar, gün içerisinde içilen sigara sayısından ve tiryakiliğin süresinden bağımsız olarak, uyandıktan birkaç dakika sonra içilen sigaranın, kanser ve beyin tümörü riskini artırdığını gördü.Akciğer kanseri riskiyle ilgili olarak 4 bin 775 kanser hastası ve karşılaştırma için 2 bin 835 kanser olmayan sigara tiryakisini inceleyen araştırmacılar, uyandıktan 31-60 dakika sonra ilk sigarasını içenlerin akciğer kanserine yakalanma ihtimalinin, uyandıktan ancak bir saat sonra sigara içmeye başlayanlara göre 1,31 kat fazla olduğunu tespit etti. Günün ilk sigarasını uyandıktan en geç 30 dakika sonra içenlerde ise riskin 1,79 kat arttığı gözlemlendi.Boyun kanseri ve beyin tümörüyle ilgili riski saptamak için de araştırmacılar bin 55 hastayla 795 sağlıklı tiryakinin verilerini kullandı.Uyandıktan en erken yarım, en geç bir saat içinde günün ilk sigarasını içinlerin boyun kanseri veya beyin tümörüne yakalanma ihtimalinin, en az bir saat sabredenlere oranla 1,42 kat fazla olduğu görüldü; ilk yarım saatte sigara içenlerde ise risk 1,59 kat arttı.Araştırmacılar, uyandıktan sonra yarım saat içinde sigara içenlerin bağımlılıklarının daha güçlü olabileceğini belirtti.