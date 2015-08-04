Sabah: Polisin yakaladığı PKK'lıları paralel savcı ve hâkimler serbest bırakıyor

Sabah gazetesi bugünkü (4 Ağustos 2015) manşetinde cemaat üyesi olduğunu öne sürdüğü savcı ve hakimlerin, “terörle mücadeleyi zaafa uğratmak için” polis tarafından yakalanan şahısları serbest bıraktıklarını iddia etti. Sabah’ın iddiasında Bingöl’de YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyesi ve canlı bomba olduğu öne sürülen kişiyi polisin 2 kere yakaladığı ancak Savcı Uğur Meydan'ın her defasında serbest bıraktığı ifadelerine yer veriliyor.

Sabahta yer alan haber şöyle:

Paralel Yapı'ya bağlı polis, hâkim ve savcıların terörle mücadeleyi zaafa uğratmak için yaptığı çalışmalara bir örnek de Bingöl'den geldi. Terörle mücadele ekipleri, 24 Temmuz'da Bingöl'de YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) Bingöl il sorumlusu H.Ö.'nün de arasında olduğu 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Fakat şahıslar emniyette sorgudayken Cumhuriyet Savcısı Uğur Meydan devreye girdi ve tüm şüpheliler serbest bırakıldı. Ancak Terörle Mücadele ekipleri işin peşini bırakmadı. YDG-H Bingöl sorumlusu H.Ö. takibe alındı. H.Ö. önce Diyarbakır'a gitti, örgüt toplantılarına katıldı. 26 Temmuz'da Bingöl'e döndü. Canlı bomba olarak eylemlerde kullanılacağı düşünülen ve hakkında "Başta sanrısal bozukluk olmak psikolojik rahatsızlıkları olduğu" ve gözlem altında tutulması yönünde rapor bulunan Y.K. isimli şahısla bir araya geldi. Daha sonra canlı bomba şüphelisi Y.K.'yi Bingöl KCK il sorumlusu C.S.'ye teslim etti. Bunun üzerine H.Ö. 30 Temmuz'da yeniden gözaltına alındı. Ancak, 31 Temmuz'da TEM Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından soruşturmayı sürdüren savcı Meydan, H.Ö.'yü yeniden serbest bıraktı.

Emniyet tepki gösterdi

Savcı Meydan'ın bu ısrarcı işlemleri Emniyet'te de tepki ve şüpheyle karşılandı. Paralel Yapı'nın terörle mücadeleye verdiği zararı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı dile getirmişti. Pınarbaşı'nın, Ceylanpınar'da şehit edilen iki polisin cenaze töreninde yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düşmüştü. Pınarbaşı "Maalesef son yıllarda kanla beslenen ancak barış ve kardeşlik sözünü dillerinde düşürmeyen odaklar, devletimizin tüm kurumlarına ve teşkilatımızın kılcallarına giren örgütle kol kola girerek ihanet sarmalını genişletmişlerdir. Bu örgütün teşkilatımızın içine sızdırdığı uzantılar kullanılarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmıştır. İlimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldığı talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır" demişti. Emniyet Müdürü'nün bu sözlerinin ardından, Muhabere Elektronik Şube'de görevli olan ve Kobani olayları sırasında Plaka Tanıma Sistemi'ni devre dışı bıraktıkları iddiasıyla açığa alınan 6 polis için meslekten ihraç kararı çıktı. Savcı Meydan'ın ısrarla serbest kalmasını sağladığı H.Ö., 2011'de İstanbul Bağcılar'da araç yakma ve molotof atma eylemlerini organize ederken yakalandı. Cezaevinde açlık grevi ve yatak yakma eylemine katıldı. Cezaevi dışında iken PKK'ya eleman temin eden H.Ö. ile ilgili teröristlere keşif desteği, malzeme temini, barınma, eylem sonrası kaçışlarına yardımcı olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunuyor.