Sabah: PKK'nın 'kara kutusu' Kandil'de öldü

Sabah gazetesi, cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ancak tedavi görmek yerine Kandil'e giden PKK'nın 'kara kutusu' olduğu iddia edilen Mecit Gümüş'ün 22 Ağustos'ta öldüğünü öne sürdü.

20 yıl kırmızı bültenle aranan ve Rusya'da sahte pasaportla dolaşırken, MİT'in Rusya Gizli Servisi'ne koordinatlarını vermesi sonucu yakalanan Gümüş, 14 Temmuz 2011'deTürkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu iade edilmişti. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gümüş, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası Yargıtay tarafından da onanan Gümüş, cezaevinde sık sık rahatsızlanınca İstanbul Adli Tıp Kurumu'na başvurdu. Akciğer ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan Gümüş'e cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı yönünde rapor verilince 1 yıl önce tedavi olabilmesi için tahliye edildi. Ancak Gümüş tedavi olmak yerine soluğu Kandil'de alarak yeniden örgüte katıldı. Burada da 3 ay önce fenalaşınca Irak'ın Süleymaniye kentindeki tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre Gümüş, geçen 22 Ağustos'ta hastanede öldü. Gümüş'ün kendi vasiyeti üzerine Kandil Dağı'nda toprağa verildiği ileri sürüldü