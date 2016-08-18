Sabah: Pensilvanya'nın kirası Kaynak Holding'in parasıyla ödenmiş

Kayyıma devredilen Kaynak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İmran Okumuş, Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinin parasını Kaynak Holding eski yönetim kurulu başkanı Abdullah Katırcıoğlu'nun ödediğini iddia etti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Gülen'in de kaldığı çiftliğin, Kaynak Holding'in parasıyla alındığını aktaran Okumuş, şu bilgileri verdi:

"27 Temmuz 2015 itibarıyla atanmamız yapıldı. İncelemelerimiz devam ediyor. İncelemelerimize göre, ABD'nin Pensilvanya kentinde bulunan terör örgütünün ininin olduğunu tespit ettiğimiz yerin ödemesini yapan kişi; Abdullah Katırcıoğlu'dur. Bunların belge ve bilgileri elimizde. Burası 2005'te alınmış, ipotek konulmuş, sonrasında 17 Aralık 2015'te ABD'deki bir şirkete (Golden Generation Worship&Retreat Center) bağışlanmış."





2 milyon dolar ödemiş



İmran Okumuş, ABD'deki merkez için 2 milyon 40 bin dolar ödendiğinin belgelendiğini vurguladı. Okumuş, şunları kaydetti: "Bu, kayıtlardan silemedikleri bir belgedir. Bunlar Katırcıoğlu'nun inşaat şirketinin muhasebesinden çıkan kayıtlardır. Ödeme ile ilgili makbuzlar da elimizde var.

Fatura tutarları burada. Kendi aralarında yaptıkları bağışa ilişkin belge de elimizde bulunuyor. Bağışın yapıldığı şirketin adresi, FETÖ liderinin televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulunduğu inini gösteriyor. Bunların bu hileleri benim için şaşırtıcı değil."

Gülen'in "Ben fakirim, benim param yok. Tek bir ceketimle burada 16 metrekarelik ve kirasını ödediğim bu yerde yaşıyorum" dediğini hatırlatan Okumuş, "Paraların nerelerden gittiğini ve kimlerin aktardığını, Türkiye'de kimlerin buna maddi destek çıktığını ortaya koymak bizim için sevindirici bir durumdur" dedi.

Okumuş, ABD'deki çiftliğin 2005'te alındığını 2015'te ise bağışlanmış gibi gösterildiğini kaydetti.





Hileyle şirket kurdular



FETÖ'cülerin ülke içinde ülke kuran bir yapı olduğunu dile getiren Okumuş, örgütün Türkiye'deki en önemli finans kaynağının Kaynak Holding olduğunu ifade etti. Okumuş, "Kaynak Holding bünyesinde 105 şirket bulunuyor. Bunlar hile yolu ile kurulmuşlar" dedi.