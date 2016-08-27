Sabah: MEB, 28 bin FETÖ'cü öğretmeni ihraç edecek

Sabah gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında açığa aldığı 43 bine yakın personelin 28 binini 'FETÖ'ye üye olmak iddiasıyla ihraç edeceğini öne sürdü.

Açığa alınıp ancak ihraç edilmeyen 15 bin öğretmenin soruşturmasını ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun yürüteceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haber şöyle devam ediyor:

Soruşturma sonunda 'FETÖ üyesi' olduğu tespit edilenler de ihraç edilecek. Ancak FETÖ ile geçmişte bağlantısı bulunan ve 17-25 Aralık'tan sonra ilişkisini sonlandırdığı tespit edilen personele maaş kesme ve kademe ilerleme cezası verilecek. Bu kişilerin müdür ya da yönetici olması engellenecek. İhraç edilecek 28 bin personelin isim listesi Kanun Hükmünde Kararname ile duyurulacak.

Çalışma izni iade edilebilecek

FETÖ'den alınan özel okullarda görev yapan 27 bin 800'e yakın öğretmenin çalışma izinleri iptal edilmişti. MEB, söz konusu öğretmenlerle ilgili de çalışmalarına devam ediyor. Bu öğretmenlerin arasında FETÖ ile bağlantısı olmayan, okullarda sadece atanamadığı için çalışan ve okullar kayyuma devredildikten sonra okulda göreve başlayan öğretmenlerin çalışma izni tekrar verilecek. Bu öğretmenler, kamuya atanabilecek ve özel okullarda çalışabilecek.

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