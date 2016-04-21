Sabah: İstanbul'da 13 bin 600 kişi FETÖ'ye kaynak aktardı; hâlâ kesmeyen 1854 kişi hedefte

Sabah gazetesi, İstanbul'da 13 bin 600 kişinin Gülen cemaatine kaynak aktardığını, bu kişiler hakkında inceleme başlatıldığını öne sürdü. "İstanbul'da 13 bin 600 kişi FETÖ'ye kaynak aktardı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) İstanbul'da himmet verdiği belirlenen 13 bin 600 kişi hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyeti verilerine göre; bu sayı cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturması... Bunlardan, 17-25 Aralık sonrası terör örgütü listesine alınmasına rağmen Gülen yapılanmasına para vermeye devam eden bin 854 kişiye ise soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 22'si hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen ‘himmet’ operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra adliyeye tutuklama istemiyle sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ferit Zengin'in imzasıyla yayımlanan (21 Nisan 2016) haber şöyle:

"Himmet operasyonunda, İstanbul’da 13 bin 600 kişinin Paralel örgüte finansman sağladığı ortaya çıkarıldı. Emniyet kaynaklarına göre bu sayı, cumhuriyet tarihinin de en büyük soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) İstanbul'da himmet verdiği belirlenen 13 bin 600 kişi hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyeti verilerine göre; bu sayı cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturması... Bunlardan, 17-25 Aralık sonrası terör örgütü listesine alınmasına rağmen Gülen yapılanmasına para vermeye devam eden bin 854 kişiye ise soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 22'si hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

107 gözaltı, 33 firar

Aralarında Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halit Dumankaya'nın da olduğu 47 şüpheli dün gözaltı işlemleri için emniyette tutuldu. Polis, örgütün Maltepe bölge imamı olarak bilinen "Hazret" kod adlı A.A.'yı önceki gece gözaltına aldı. Aralarında Barış Değer Dumankaya'nın da bulunduğu 33 kişi ise aranıyor.

Baskı ve tehditle himmet





Bazı şüpheliler, para toplanması yönünde baskı yapıldığını ve kovulmakla tehdit edildiklerini söyledi. Buna göre örgüt, gazete aboneliği, para toplama veya Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırmaları konusunda zorlama yaptı. Bunları kabul etmeyen çalışanlarsa ya işten çıkarıldı ya da baskı gördü.

Kendi aralarında himmet ağı kuran, başını Bank Asya Maltepe Şubesi Operasyon Şefi Fikret Baydak'ın çektiği iddia edilen 41 banka çalışanı, emniyet sorgusunda susma hakkını kullandı. TMSF'nin atadığı 2 müfettiş, sahte belge ve imzayla hesap açıp himmet toplayan ve toplatan bu 41 çalışanla ilgili incelemelerde bulunacak. FETÖ/PDY'ye himmet adı altında finansal destekte bulunmakla suçlanan ve aralarında işadamı, banka çalışanı ile himmet imamlarının bulunduğu 107 şüpheliden 44'ü ise dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sorgulama için görevlendirilen 5 savcı, 44 şüpheliyi dün sorguya aldı.

Şüphelilere, "Örgüte finansman sağladınız mı", "Bağış, kurban bağışı, burs, himmet adı altında para verdiniz mi" diye soruldu. Savcılık, sorguların ardından 9 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. 17'sini de adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi. 18 kişi ise serbest bırakıldı.



4 tutuklama, 22 adli kontrol



17 şüpheli hakkında adli kotrol tedbiri uygulanmasına karar veren Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklanması talep edilen 9 şüpheliden biri kadın 4'ü hakkında tutuklama kararı verdi. "Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanan banka çalışanları Fikret Baydak ile Fikret C., Mübin K. ve Zehra B. cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yine adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

13 bin 600 kişiye nasıl ulaşıldı?

Soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) müfettişleri ve Mali Polis, Bank Asya hesaplarını da inceledi. Maltepe, Pendik, Bahçelievler ve Erenköy gibi 7 şubede 16 gizli hesap bulundu. Hesapların izi sürülerek ilk etapta, 2004-2015 arasında himmet toplayan 38 himmet imamı, örgütle organik bağı bulunan 19 işadamı ile örgüte himmet veren 45 işadamı belirlendi. Soruşturma derinleştikçe de söz konusu 13 bin 600 kişilik himmetin ana damarı ortaya çıkarıldı. İşadamı, emniyet ve yagı mensubu, işçi, esnaf ve devlet memuru olan bu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Sürekli himmet ödemesi yapan bin 854 kişiye ise soruşturma açıldı. Bu kişilere yönelik gözaltı kararı alınabileceği belirtiliyor."