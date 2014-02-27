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Sabah: 'Gülenci hâkim ve savcılar yargılansın' dilekçesi işleme kondu

İstanbul Adliyesi'nde Gülenci olduğu öne sürülen hakim ve savcıların 'örgüt kurma, örgütlü darbe teşebbüsü, örgütlü dolandırıcılık ve memuriyet görevini suiistimal'den yargılanması istendi

27 Şubat 2014 17:44

Sabah gazetesi, avukat Hüdaverdi Yıldırım’ın, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile İstanbul Adliyesi'nde Gülen cemaatine mensup olduğu öne sürülen hâkim, savcılar ve kolluk görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, Başsavcılığın bu dilekçeyi işleme koyduğunu yazdı.

Habere göre, dilekçede Gülen ile birlikte bu kişilerin "örgüt kurma, örgütlü darbe teşebbüsü, örgütlü dolandırıcılık ve memuriyet görevini suiistimal" suçlarından yargılanması talep edildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (27 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Gülenci hâkim ve savcılar belirlensin’ talebine onay” başlıklı haber şöyle:

 

'Gülenci hâkim ve savcılar belirlensin' talebine onay

 

İstanbul Adliyesi'nde bir ilk gerçekleşti. Cemaatçi hâkim, savcı, kolluk kuvvetleri iddiasına jet soruşturma izni çıktı. Avukat Hüdaverdi Yıldırım, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ile İstanbul Adliyesi'nde Gülen cemaatine mensup hâkim, savcılar ve kolluk görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yıldırım'ın dilekçesinde, Gülen ile birlikte bu kişilerin "örgüt kurma, örgütlü darbe teşebbüsü, örgütlü dolandırıcılık ve memuriyet görevini suiistimal" suçlarından yargılanması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Başsavcılık, iddiaları soruşturması için Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan'ı görevlendirdi. Avukat Yıldırım'ın 6 sayfalık dilekçesinde, Gülen'in gizli ve açık talimatları ile cemaatin eğitim, yargı ve emniyet teşkilatlarında kadrolaştığı ve bu kadroların yasadan kaynaklanan yetkilerini devlet, millet menfaati yerine cemaatin hedefleri doğrultusunda kullandığı ifade edildi.

 

17 Aralık darbesi

 

Yıldırım'ın dilekçesinde ayrıca, 17 Aralık operasyonunda mesleki sıfatını siyasi şantaj malzemesi haline getiren bazı savcıların, mensubu oldukları Gülen cemaatinin lehine savcılık yaptıkları, milli ekonomik sırlar ile devlet sırlarını ifşa ettikleri ve yandaş basına servis yaptıkları öne sürüldü. Bu arada, Akabe Vakfı kurucusu Mustafa İslamoğlu ile bazı vakıf yönetici ve üyeleri, paralel yapının telefonlarını dinlediği iddiasına ilişkin, suç duyurusunda bulundu.

 

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