Sabah gazetesi yazarı Uluç'tan Ahmet Hakan'a: Fena halde haksızsın, bu lafı arkana alıp bir de laiklere saldırdın...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Show TV Ana Haber sunucu Ece Üner arasındaki 'Müslüman' tartışmasına Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç da katıldı. Uluç bu tartışmada Ahmet Hakan'ın haksız olduğunu belirtti.

TIKLAYIN | Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki polemik devam ediyor; Yüzde 99'u Müslüman balonunu patlatalım"

Uluç, "Sevgili dostum Ahmet, Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner 'Namaz 5 vakit, ahlak her vakit farzdır' lafından ne fitneler çıkarmış, kıza nasıl saldırmıştı geçen hafta da, kıyametler kopmuştu. Girin internete 'Ahmet Hakan Ece Üner' yazın okuyun. Yeri geldi, fikrimi söyleyeyim. Ahmet!. Sen haksızsın. Hem de fena halde haksızsın. Bu lafı arkana alıp, laiklere saldırdın bir de.. Bu ülke anayasasına göre her Türk vatandaşı laiktir Ahmet.. Ben de laikim ve de Müslümanlığımı da, büyük din alimi, dedem Müftü Muharrem Efendi'den öğrendim. 'Namaz 5, ahlak her vakit farzdır' dinime de, laisizme de uygun bir laftır. Ne Müslümanı rahatsız eder, ne Yahudiyi, ne Hristiyanı, budisti ne de ateisti! Güzel, doğru, yerli yerinde laf kimi rahatsız eder, bir düşün!" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın