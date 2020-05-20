Sabah gazetesi yazarı Uluç'tan gazetesine eleştiri: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda kutlama şeridi ilandı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Dün sabah gazeteme bakıyorum.. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı günü çıkan gazeteme.. Sol başta, yukardan aşağı, çift sütun bir kutlama şeridi.. Ama tepesinde Turkcell'in logosu var. Yani ilan. Sağ başta da, bir kartpostal büyüklüğünde bizim haberimiz, manşette Başkan Erdoğan'ın korona ile ilgili açıklamaları var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde millete seslenişi ise 15'inci sayfada... Bu özel gün için özel yazıları bir Yavuz yazmış, bir de ben hepsi o!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Atatürk'ü Anma deyince, aklıma hep Asım Kocabıyık gelir. Elinde bir tahta bavulla Haydarpaşa'ya inen binler, onbinlerce Anadolu gencinden biri... Çalışkanlığı ve zekası sayesinde, bugün dünyaca ünlü Borusan Holding'i kuran adam... 'Atatürk nasıl anılır' konulu bir ders vermişti adeta, birlikte gittiğimiz Erzurum'da... Kaç defa yazmışım, bu gazetede, o gezideki Asım Bey'i.. 29 Aralık 2012'de onun ardından yazdığım yazıyı hiç unutmam. Erzurum Üniversitesi'ne konsere gitmiştik, Borusan Filarmoni ile.. Israrlı alkışlarla Asım Bey de sahneye gelip kısa bir konuşma yapmıştı. Konser öncesi 85 yaşındaki Kocabıyık'ı mikrofona davet ettiler.. 'Kocaeli ve Uludağ üniversitelerini Atatürk'ün yolunda yürüyecek gençler yetişsin diye kurdum' dedi.. 'Bu orkestrayı, Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümek için kurdum' dedi. Ve konuşmasını bu ülkenin her kentinde en okunacak yere yazılması gereken müthiş sözlerle bitirdi..

'Bana Atatürk'ün yolunda yürüme fırsatı verdiği için Allahıma şükürler olsun!..' İşte bu, uçlarda yaşamayı marifet sanan ve bu ulusu bölmeye çalışan iki uçtaki şaşkınlar.. İşte bu.. 'Beni Atatürk'ün yolunda yürüten Tanrı'ya şükür', ne demektir, anlayabildiniz mi?.. 'Atatürk'ün yolunda diye Tanrı'ya şükretmek', nasıl bir yaşam felsefesi, nasıl bir inançtır, bilincine erebildiniz mi?.. İnşallah erersiniz!.. Teşekkürler Kocabıyık!' demişim, halkından aldığının en büyük bölümünü gene halkına veren o muhteşem adama.. Atatürk'ü sözlerinde değil, yüreğinde yaşayan o mert o vefalı Anadolu çocuğuna.." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın