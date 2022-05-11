Sabah gazetesi: TOKİ 81 ilde 150 bin konut yapacak, geliri 10 bin TL altında olanlar başvurabilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılması amacıyla açıkladığı konut destek paketinin ardından sıra TOKİ'ye geldi. Erdoğan'ın TOKİ'ye yönelik 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamıştı. Detayları haziranda belli olacak olan kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in edindiği bilgiye göre ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için 3 destek paketinin hayata geçirileceğini duyurmuştu.

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