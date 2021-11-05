Sabah gazetesi: 50 yaş altında kimse EYT kapsamında emekli olamayacak
05 Kasım 2021 10:34
Hükümet, Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor.
Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın diğer bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.
EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor. Ancak, AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.