Sabah gazetesi: 50 yaş altında kimse EYT kapsamında emekli olamayacak

Hükümet, Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor.

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın diğer bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.