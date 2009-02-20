Sabah gazetesi bedava dağıtıldı

Sabah, Ankara’da ücretsiz dağıtıldı. Kızılay, Sıhhıye, Ulus, Güvenpark gibi kalabalık geçiş noktaları ile metro giriş ve çıkışlarına balya balya Sabah bırakıldı.





Sabah’ın tirajı 391 bin. Ankara’da önceki gün 50 bin, dün de 100 bin gazete bedava dağıtıldı.



Sabah yönetiminin tirajı artırmak amacıyla promosyon yaptığı öne sürülürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından satın alınarak dağıttırıldığı da iddia edildi. Sabah’ın Ankara eklerindeki haberler nedeniyle, seçim kampanyasını bedava gazeteyle takviye ettiği söylenen Gökçek bu iddiaları reddetti.









