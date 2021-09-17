Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas: Türkiye'nin 2023'ten sonra neleri başaracağını görmemek mümkün değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "2023 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır" açıklamasının heyecan verici olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'nin yurtdışında 40 bin askeri var. Bu bir ülke için uluslararası çaptaki değerlendirmelere göre önemli bir ölçü. Düşünün ki Libya'da da, Azerbaycan'da da, Somali'de de varız.



Türkiye'nin global ölçekteki çıkarlarına aykırı davrananlara karşı ciddi bir silahımız var.Ayrıca geçmişte hiç hatırlamadığınız ölçüde yerli silah sanayii gelişiyor. Türkiye'de üretilen savaş araç ve gereçleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmekte. Yani yeni Türkiye bu açıdan da eskisinden farklı." diye yazdı.

Yeni Türkiye'den bahsederken, ihracat ve üretim rakamlarının herkesi heyecanlandırdığını savunan Barlas, "200 milyar doları geçen ihracat, dünya çapındaki bir başarının işaretidir. Bütün bunları hatırladığımız zaman, Türkiye'nin 2023'ten sonra neleri başaracağını görmemek mümkün değil.

Yeter ki Türk olmakla iftihar edelim... Yeter ki kendimizden utanmayalım." ifadelerini kullandı.

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