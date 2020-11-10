Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi’nden ‘Albayrak’ yazısı: Arı kovanına çomak sokmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Albayrak'ın istifasının ardından "Arı kovanına çomak sokmak" başlıklı yazı kaleme aldı.

Gazetede Albayrak'ın istifasına dair yazı kaleme alan tek isim Müderrisoğlu oldu.

Müderrisoğlu, "Baştan beri üç ekonomik hedefi vardı: 1- Türkiye'nin yabancı tasarruflara bağımlılığını ve cari açığı kalıcı olarak azaltmak. 2- İç ve dış şoklara karşı ekonomiyi dayanıklı hale getirerek finansal güvenliği sağlamak. 3- İhracata ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümü başarmak.

Bu politik tercihler, 'arı kovanına çomak sokmak' anlamına geliyordu. Ve bunları göze aldı." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Kur üzerinden Türkiye ekonomisi her gün zımparalanırken, enflasyon-faiz denklemine dair öncelikler tartışılırken, inandığı hedeflere ulaşmak için öngördüğü zamanı bulamadı. Yine de güven ilişkisine dair siyasi göstergelerdeki değişime dek pes etmedi. Çok örselenmişti. Zirveyi etkileyecek piyasa kaynaklı yıldırımlarda paratoner rolü de üstlenmişti. Tabii her gök gürültüsünde oklar ister istemez ona çevrilirken, yönetsel tercihi ve metodolojisi nedeni ile geniş tabanlı destek bulamadı." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye dair tasarımının, bundan sonra kolay kolay gözden çıkarılacak nitelikte olmadığı söylenebilir. Geleceğe dair hassas denge, piyasaya yüklenecek anlamla ilgili olacak. Piyasa ne her şeyi yönetecek kadar serbest bırakılacak bir yapıdır ne de sistematik biçimde karşı karşıya gelinecek odaktır." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfü Elvan atandı.

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