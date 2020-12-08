Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Muhalefetin ürettiği algıya karşı, bazı başlıklarda düzenli ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu dün bir kez daha anlaşıldı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Muhalefetin ürettiği algıya karşı, bazı başlıklarda düzenli ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu dün bir kez daha anlaşıldı” görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, “Bugünkü Türkiye, 'enflasyon-faiz- döviz kuru' şeytan üçgeninden çıkmak, cari açığı ebediyen gündemden düşürmek, büyümeyi tartışmasız biçimde sürekli kılmak zorundadır. Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan büyüklüğü ve gücü, içerideki kısır tartışmalara heba edilmemeli ve aynı zamanda vatandaşın günlük hayatını olumsuz etkileyen faktörler tekrar tekrar meseleye dönüşmemelidir." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Bu vesile ile muhalefetin ürettiği algıya karşı, bazı başlıklarda düzenli ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu dün bir kez daha anlaşıldı.Kritik savunma sanayii projelerinin önemi ve gerekliliği, hedefleri, yapılabilirliği, teslim tarihleri veya kamu-özel işbirliği örneklerinin ekonomik değeri, karşılaştırmalı maliyeti, yatırımın erken hizmete girmesinin sağladığı avantajlar bıkıp usanmadan izah edilmelidir. Nihayetinde... Eksiyi de artıyı da nota dökecek olan milletin ta kendisidir!" ifadesini kullandı.