Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Erdoğan'ın yeni nesil reformları öne çıkarması, "Düne kadar neredeydi?" diye tepkisellikle karşılanacak bir gelişmeyi değil 

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve ekonomideki yeni nesil reformları siyasal ajandasında öne çıkarması, 'Düne kadar neredeydi?' diye tepkisellikle karşılanacak bir gelişmeyi değil, 'Ne iyi oldu da bu konular yeniden öncelik haline geldi' diye ele alınması gereken özellikli bir durumu ifade ediyor!" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Tasavvufun büyük isimlerinden Niyazi Mısri'nin o güzel anlatımından esinlenerek yeni şartları izah edecek olursak... Her hal ve şartta çare, 'Adalet ve Kalkınma'dadır. Tıpkı AK Parti'nin arayışının isminde gizli olduğu gibi.. Yeni arayışın manasına kanıt arayanların, 'değişim ve dönüşüm dinamikleri' ile AK Parti siyasal genetiği arasındaki güçlü bağlara bakmasının yeterli olacağı gibi..." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın