Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi de 'Atatürk' tartışmasına katıldı: Bizler için tabii ki Mustafa Kemal Atatürk...

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesinin ardından başlayan tartışmaya katıldı. Müderrisoğlu, "Bizler için tabii ki 'Mustafa Kemal Atatürk..." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Kurucu lider! Cumhuriyet çatısı altında tarihi buluşmayı gerçekleştiren devlet adamı.

Bu kadim coğrafyada bin yıldır yaşayan Türk milletinin ezelden ebede var oluşunun timsali.

Farklı inançların ve izlenen yolların, laiklik ortak paydası altında barış içinde bir arada yaşamasının teminatı. Lakin... Türkiye'nin, darbelerle malûl demokrasi yolculuğunda Atatürk, 'kalıptan kalıba döküldü." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Hem sağdan hem de soldan politik girişimlerle içi boşaltıldı. Birleştirici güç özelliği aşındırıldı, neredeyse ayrıştırma vesilesi yapıldı. 'Gazi', 'Mustafa Kemal', 'Gazi Mustafa Kemal', 'Mustafa Kemal Atatürk' olarak farklı tanımların içine hapsedilerek adeta parçalandı. Ne olduğu gibi anlaşılmasına fırsat verildi ne de kutsiyet atfedenlerin tekelinden kurtulabildi." ifadesini kullandı.

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