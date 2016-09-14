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Sabah: Gazeteci Haydar Meriç helikopterden denize atılmış

"Şüpheler Tarkim Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'a odaklandı"

14 Eylül 2016 14:32

İstanbul Polisi'nin 5 yıl sonra yeniden açtığı "Gazeteci Haydar Meriç cinayeti" dosyasına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre, Haydar Meriç'in helikopterden denize atıldığının tespit edildiğini iddia etti.

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde, Meriç'in cesedinde sürüklenme izi olmadığı dolayısıyla kıyıdan denize atılmadığı öne sürüldü. Vücudunda çarpma izi tespit edilmesinin, Meriç'in cesedinin helikopterden denize atılmış olabileceği sonucunu ortaya koyduğu iddia edilirken, şüpheler de Tarkim Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'a odaklandığı ileri sürüldü.

Bayındır'ın data cihazıyla, Meriç'in telefon sinyalinin cinayetin işlendiği tarihte aynı anda kesildiği iddia edildi. Meriç'in telefon sinyaliyle sahibi belli olmayan 'patates hat' olarak adlandırılan 2 numaranın sinyali ve bir 'data' hattının sinyalinin eş zamanlı kesildiği ileri sürüldü. Patates hatların sahibi bulunamadı ancak data hattının İbrahim Faruk Bayındır'a ait olduğu iddia edildi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li bakanlara kaset komplosu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası olaylarına da adı karıştığı öne sürülen Bayındır'ın ABD'ye kaçtığı iddia edildi.

 

 

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