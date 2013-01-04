Sabah ezanını bile 112'ye soruyorlar

Rize'de 112 Acil Servis hattını arayarak lahmacun siparişi verenler, cep telefonu için kontör, hatta ''acilen sigara'' isteyenlerin yanı sıra sabah ezanının okunup okunmadığını soranlar bile var.

112 Acil Yardım Servisi'ne yapılan ihbarların yüzde 90'ının asılsız çıktığı Rize'de, 112 Acil Servis hattına geçen yıl yapılan 230 bin 361 ihbar arasında, lahmacun siparişi verenler, cep telefonu için kontör, hatta ''acilen sigara'' isteyenlerin yanı sıra taşınırken yatalak hastasını ambulansla taşıyıp taşıyamayacağını, sabah ezanının okunup okunmadığını soranların bile olduğu belirtildi.

Hattı arayan bazı vatandaşlar, ''112 ücretli mi, ücretsiz mi'' gibi sorular sorarken, yapılan ilginç ihbarlar arasında, ''trafik kazası oldu, 5 ölü var'' ihbarı üzerine ''nerede'' diye soran 112 Acil Servis personeline, ''mezarlıkta'' yanıtı verilmesi yer alıyor.

Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimi İlyas Gökhan Günaydın, Rize Acil Sağlık Hizmetleri'nde 29 ambulans ve 13 acil istasyon bulunduğunu belirtti.

Yıl boyunca yapılan çağrıların yüzde 90'ının asılsız ihbarlardan oluştuğunu ifade eden Günaydın, ''2012'de servisimize 230 bin 361 çağrı geldi. Bu çağrılardan sadece 21 bin 695'ine hasta çıkışı yapıldı'' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca Lokasyon Bilgi Sistemi'nin uygulanmaya başladığını dile getiren Günaydın, ''Bu sistem ile 112 Acil Servis hattını sabit hattan arayanların adres bilgileri anında ekranımızda görülüyor. Sistemle asılsız ihbar sayısı azalınca vakalara ulaşma süremiz kısaldı'' diye konuştu.

Günaydın, artan talebi karşılamak için Fener Mahallesi'nde bir istasyon kurmayı planladıklarını kaydederek, ''İstasyon ve ambulans sayımızı artırsak bile gereksiz çağrılara cevap vermek sunduğumuz hizmeti aksatıyor. Genelde vatandaşlarımız 112 Acil Servis'i adres ve telefon numarası sormak için arıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz'' dedi.



'Valizle bekleyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz'



İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Merkezi'nde görevli hemşire Özlem Köseoğlu ise her ilde olduğu gibi Rize'de de 112 Acil Servis hattına asılsız ihbarlar geldiğini belirterek, bu durumun kendilerini sarstığını söyledi.

Gelen çağrıların yüzde 90'ının asılsız çağrılardan oluştuğunu ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

''Asılsız çağrılar bizleri gerçekten çok yoruyor. Hasta yakınları aradığında verilen adrese giden ekiplerimiz, bazen valizle bekleyen vatandaşlarla karşılaşıyor. Evini taşıyacak olan hasta yakını, yatalak hastası için 'siz taşıyabilir misiniz' teklifinde bulunuyor. 'Gitmem gereken yere kadar götürün' diyen vatandaşlarımız da oluyor. Asılsız çağrılar nedeniyle hattımız meşgul edildiğinde gerçek vakaya cevap veremiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok hassas olması gerektiğini düşünüyorum.''