Sabah: Emniyetin kayıp dinleme cihazları çatıda çalışırken bulundu

Yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonla gündeme gelen yargı ve emniyetteki “paralel yapı” tartışılmaya devam ederken, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, polise ait kayıp 11 dinleme cihazının Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çatısında faal halde bulunduğunu yazdı.

Sabah gazetesinin haberinde, Paris suikastında zanlı Ömer Güney’in MİT tarafından kullanıldığına ilişkin belgenin sahte olduğu iddiası da yer aldı.

Sabah gazetesinin bugünkü (19 Ocak 2014) nüshasında “Paralel yapı çatıya çıktı” başlığıyla yer alan haberi şöyle:

‘Paralel yapı çatıya çıktı’

Emniyet'in kayıp 11 dinleme cihazı Genel Müdürlük çatısında faal halde bulundu. MİT, Paris suikastında Ömer Güney'in kullanıldığına ilişkin belgenin de düzmece olduğunu belirledi.

Ankara, gündeme bomba gibi düşen iki dosya ile çalkalanıyor. Paralel devlet yapılanmasının yasa dışı dinleme araçları ile MİT'in düzmece belge üreten elemanı ortaya çıkartıldı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından 4 yıl önce alınan ancak daha sonra envanterde olmadığı ortaya çıkan 11 teknik takip cihazının sırrı çözüldü. Müfettişlerin araştırdığı konu bir ihbar üzerine aydınlandı. Hükümet kulislerine yansıyan bilgiye göre, Türkiye gündeminde uzun süredir tartışılan kayıp cihazlar Emniyet'in çatısında çıktı. Söylendiği gibi cihazlar kullanılamaz durumda da değil. Faal ve hala dinleme yapabilir halde bulundu.

'Bulut'ta sakladılar

Emniyet'in çatısındaki dinleme cihazları ile bugüne kadar Türkiye genelinde dinlemeler yapılmış. Dinlemeleri yapanlar, fiberoptik kablolar ile uç verip devletin elindeki gizli bilgileri internet üzerinde tuttular. "Bulut" adı verilen teknolojiyi kullandılar. Böylece devletin en gizli bilgileri şifreyi kıran herkesin, özellikle de yabancı istihbarat birimlerinin kolayca ulaşabileceği bir hale gelmiş oldu. Kaybolan cihazlardan biri Diyarbakır'da bulunmuş ve KCK operasyonları için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Müfettişler, cihaz için 'imha tutanağı' düzenlemişti.

MİT'teki köstebek

PKK'lı üç kadının Paris'te öldürülmesi olayı ile ilgili yayınlanan ses kayıtlarının çıkmasının ardından MİT belgesi olduğu iddia edilen bir yazıda zanlı Ömer Güney'in suikastlar için kullanıldığı öne sürülüyordu. MİT, PKK'lı kadınların öldürülmesi ile kurumun hiçbir ilgisinin olmadığını, sızdırılan belge ile ilgili ise inceleme başlatıldığını açıkladı. İncelemenin ilk sonuçları siyasilerle paylaşıldı. Hükümet kulislerine yansıyan bilgiye göre Güney'in MİT tarafından kullanılmasına ilişkin belge kesinlikle kuruma ait değil, sonradan üretilmiş. Ancak belgenin hazırlanmasında dinleyenleri şok edecek bir yol izlenmiş. Teşkilatın bir elemanı, MİT'in özel filigranlı kağıdını kullanarak, MİT'in yazışma usullerine ve yazı karakterine uyarak düzmece bir belge hazırlamış. MİT, özel filigranlı kağıtları aracılığı ile belgeyi düzenleyen kişiyi çok kısa sürede tespit etti. Bu kişi ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.