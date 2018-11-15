Sabah, eklerden sorumlu genel yayın yönetmeni Şengül Balıksırtı'nın işine son verdi

Hükümete yakınlığı ile bilinen Turkuvaz Medya’nın amiral gemisi Sabah Gazetesi’nde 1 Ağustos 1995’ten beri kurumda görev alan ve eklerden sorumlu genel yayın yönetmeni Şengül Balıksırtı ile yollar ayrıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Balıksırtı uzun süre magazin bölümünün yöneticiliğini üstlenmiş, ardından Sabah Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmıştı. Deneyimli magazinci 1 Ağustos 8 Temmuz 2013 tarihinde Sabah Gazetesi Ek Yayınlar Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren Haftasonu Ekleri, Magazin ve Günaydın gazetesinin koordinasyonundan sorumlu Yayın Koordinatörü olarak atanmıştı.

Döviz fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak artan kağıt maliyetleri yüzünden tensikata giden grupta yaprak dökümünün önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.