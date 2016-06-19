Sabah: Danıştay saldırısını Ergenekon'a bağlamak için sunulan Genelkurmay şeması sahteymiş!

Sabah gazetesi, Danıştay saldırısına ilişkin Ergenekon davasında delil olan Genelkurmay şemasının sahte çıktığı iddiasını haberleştirdi. Sabah'ın haberinde "Genelkurmay şemayı, saldırıyı davaya bağlamayı hedefleyen Paralel örgütün hazırladığı iddiasını soruşturuyor" dendi. Fatih Ulaş imzalı haberde, 2006'da Ergenekon sanığı Alparslan Aslan'ın düzenlediği ve bir hâkimin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin şemayla ilgili olarak "İmzaları olan adli müşavir Albay Muharrem Köse ile İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım şüpheli olarak soruşturuluyor. Soruşturma, hem Danıştay cinayetinin arkasındaki güçlerin hem de TSK içindeki Paralel yapılanmanın açığa çıkarılması açısından önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Sabah'ın bugünkü (19 Haziran 2016) nüshasında manşetten duyurduğu haber şöyle:

Ergenekon davasına 4 yıl önce delil olarak konulan Genelkurmay'ın Danıştay suikastıyla ilgili şemasının sahte olduğu ortaya çıktı. Genelkurmay Askeri Savcılığı şemanın, Paralel Yapı tarafından saldırı ile Ergenekon davasını irtibatlandırmak için uydurulduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Şemada imzaları olan adli müşavir Albay Muharrem Köse ile İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım şüpheli olarak soruşturuluyor. Soruşturma, hem Danıştay cinayetinin arkasındaki güçlerin hem de TSK içindeki Paralel yapılanmanın açığa çıkarılması açısından önem taşıyor.









2012 Haziranında Silivri'de Ergenekon davasına bakan dönemin özel yetkili İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bir yazıda Genelkurmay'ın 17 Mayıs 2006'daki Danıştay saldırısından bir ay sonra suikasta ilişkin bir şema hazırladığı ortaya çıktı. Şemanın Ergenekon soruşturmasını başlatacak Ümraniye bombalarının bulunmasından bir yıl önce çizildiği anlaşıldı. Ortada Ergenekon yokken Ergenekon davasında yargılanacak Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Ortadoks Patrikhanesi Sözcüsü Sevgi Erenerol, avukatKemal Kerinçsiz gibi isimler şemada yer alıyordu. Neden 6 yıldır ortaya çıkmadığı tartışılan şemada, dönemin Genelkurmay Adli Müşavir Vekili Muharrem Köse'nin imzası vardı. Tepkiler üzerine Köse imzalı 22 Ocak 2013 tarihli başka bir yazıda, "Şemanın kim tarafından ne şekilde hazırlandığı, Genelkurmay Başkanlığı'na başka bir kurum tarafından verilip verilmediği tespit edilememiş, Danıştay cinayeti ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nca idari soruşturma yapılmamıştır" denildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlamış bir belge olarak sunulan şemanın Paralel Yapı'nın sahte belgelerinden biri olduğu ve Danıştay cinayeti ile Ergenekon davasını irtibatlandırmak için uydurulduğu öne sürüldü. Muharrem Köse 3.5 ay önce Paralel Yapı bağlantısı iddiasıyla Genelkurmay Adli Müşavirliği görevinden alındı. Bir ay önce de Genelkurmay Askeri Savcılığı Köse tarafından ortaya çıkarılan şemayla ilgili soruşturma başlattı. Askeri savcılık, sahte şemanın Genelkurmay arşivlerine nasıl girdiğini araştırıyor. Köse ile şemaya "Aslı gibidir" damgası vuran Deniz İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım'ın bu kumpastaki rolü de soruşturuluyor.