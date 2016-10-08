Sabah: ByLock'un tasarımcısı şifreleri verdi, operasyon dalgası genişleyecek

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kripto mesajlaşma programı olduğu ileri sürülen ByLock'un tasarımcısı olduğu iddia edilen Doç. Dr. İhsan Taşkın'ın polise şifreleri verdiği iddia edildi.

Sabah'tan Fatih Zengin ve Fatih Ulaş'ın haberine göre, dün Emniyet'te yapılan operasyonda gözaltına alınanların kimliklerine ulaşılmasında, önceki hafta gözaltına alınan ve ByLock'un tasarımını yapan 5 kişiden biri olduğu iddia edilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Taşkın'ın ifadelerinin de etkili olduğu öne sürüldü.

Terör Polisi'nin gözaltına aldığı matematik uzmanı Taşkın'ın, ByLock'un 'kodlaması'nı yaptığı ve şifremeleri bizzat kendisinin yaptığı ileri sürüldü. Taşkın'ın, ByLock'u, bilgisayar ve matematik uzmanı olan diğer 4 kişi ile birlikte TÜBİTAK'ta görevliyken yaptığı iddia edildi. Taşkın'ın sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Ana server'ı Litvanya'da

ByLock, özel şifreyle çalıştırılabiliyor. Litvanya'daki bir server üzerinden çalıştığı iddia edilen program, App Store veya Google Play üzerinden indirilemiyor ve sadece bluetooth ile yüklenebiliyor. ByLock'u kullananların bir kısmı, geçen hafta MİT tarafından belirlenmişti. Programın yayımlandığı server'ı kırarak, ByLock listesini ele geçiren MİT ve emniyet istihbarat birimleri, binlerce kişiyi deşifre etmeyi başarmıştı. Emniyet birimleri de son operasyon öncesinde ByLock kullanan bazı şüphelileri belirledi. Bu nedenle operasyona "Çözülme-1" (Unlock-1) operasyonu adı verildiği öğrenildi.