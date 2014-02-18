Sabah: Bazı polislerin 'Gezi'de bilerek şiddet uyguladığı iddiaları araştırılıyor

Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Gezi Parkı olaylarında görev alan polislerden gelen ihbarların İçişleri Bakanlığınca incelendiği belirtildi.

Habere göre, İçişleri, Gezi olaylarında kitlesel gösterilerin büyümesi için [ bir takım polislerin şiddet uyguladığı iddialarını araştırıyor. Sabah’ın haberine göre, çevik kuvvet polisleri, “kırmızılı kadın”a biber gazı sıkan polisi de tanımıyor.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen “paralel devlet” tartışması sürerken, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir haberi bugünkü (18 Şubat) nüshasında manşetten duyurdu.

Haberde “paralel yapı” anılmadı, ancak polis teşkilatı içindeki bazı isimlerin, olayların büyümesi için bilerek hareket ettiği öne sürüldü.

Sabah gazetesinde Mehmet Ali Berber imzasıyla yayımlanan, “Perde kalktı ihbar yağdı” başlıklı haber şöyle:

‘Perde kalktı, ihbar yağdı’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "17 Aralık operasyonunun kökü Gezi'ye uzanıyor" sözleri gündeme bomba gibi düştü. İçişleri Bakanlığı'na yağan Gezi ihbarları Ankara'yı yeniden harekete geçirdi. Olaylarda kitlesel gösterilerin büyümesi için bir grup polisin kullanıldığı, bazı amirlerin, polisin psikolojisini bozan uygulamalara göz yumduğu yönündeki son ihbarların önemli bölümünün Gezi Parkı'nda görevli polisler tarafından yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, bu ihbarlarla ilgili inceleme başlatırken, olaylar sırasında verilen değerlendirme notları da masaya yatırıldı. Gezi'de tansiyonu yükselten ve kamuoyunda sarsıcı etki yaratan "Kırmızılı kadın" olayının kendilerini de şaşırttığını ifade eden polisler, kırmızılı kadına gaz sıkan polisin kim olduğunun ortaya çıkarılmadığını savundu. İçişleri Bakanlığı bu ihbar için inceleme başlatırken, incelemeler sonrası rapor oluşturulacak ve hükümete sunulacak.

İşte o ihbarlarda yer alanlar:

İstihbarat bilgi kesti

Yakın zamana kadar irtibat halinde olduğumuz istihbarat elemanları, Gezi Parkı olayları öncesi bilgi alışverişini kesti. Olayın en sıcak günlerinde sürekli görüştüğümüz istihbarat elemanlarını göremez olduk. Olayların başlangıcından önce Kağıthane'de DHKP-C'ye yakın bazı grupların çadır açtığı, yabancı gözlemciler eşliğinde kaos yaratmaya ilişkin çalışmalar yaptığı bilinmesine rağmen bu gruplarla ilgili bilgiler toplanmadı, gerekli yerlerle paylaşılmadı.

Kırmızılı kadına gaz sıkan şahsı tanımıyoruz

Gezi'de "kırmızılı kadına gaz sıkan" şahsı ilk kez orada gördük. Yüzündeki gaz maskesinden dolayı kim olduğunu teşhis edemedik. Ama bizim arkadaşlardan değildi, tanımıyorduk. Olay sonrası kim olduğu netleşmiştir diye düşündük ancak idare olayın üzerine gitmedi. Duran bir bayan eylemciye kameralar önünde bu şekilde müdahale Çevik Kuvvet'in eğitim ve müdahale kodlarında bulunmaz. O sırada müdahale de yoktu. Olaydan sonra bu davranışa tepki gösterdik. Ancak aydınlatılmadı.

Polislere baskı psikolojisi uygulandı

Polisler çift taraflı saldırı ile karşı karşıya bırakıldı. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen polisler günlerce betonda yatırıldı, çadır temin edilmedi, günlük ihtiyaçları tam karşılanmadı, jetlag etkisi amaçlandı. Böylece emniyetin müdahale gücü kırılacak ve o belirsizlikteki psikoloji ile polis ya eyleme teslim olacak ya da aşırı güç kullanarak faciaya neden olacaktı. Dünyaya facia görüntüsü verilmek istenmiş olabilir.

Kayda geçmeyen emirler

İstiklal Caddesi'nde müdahale sırasında rütbelilerce "hedef gözetmeksizin atış" talimatı verildi. Pek çok memur bunu reddederek emirlerin yazılı ya da açık telsiz kanalından verilmesini istedi. Olaylar sırasında polislerin bir kısmı emirleri uygulamak zorunda kaldı. Emre uyan memurlar daha sonraki soruşturmalarda hiçbir amir tarafından sahiplenilmedi.

Gaz sıkma davası

Taksim'de yaşanan Gezi Parkı olaylarında tartışılan "Kırmızılı kadın" Ceyda Sungur'un yüzüne biber gazı sıktığı öne sürülen polis memuru Fatih Zengin'e ceza davası açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada Zengin hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.