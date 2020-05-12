Sabah başyazarı: Yeni Türkiye’de salgına karşı önlemler almak zor tercihlere dayanıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "AVM'lerin kapılarındaki kuyruklara bakıp, işi basit görmeyelim. Yeni Türkiye’de salgına karşı önlemler almak zor tercihlere dayanıyor" görüşünü savundu.

Barlas, "Bir başka açıdan baktığınızda, hükümetin aldığı yumuşama adımlarının belirlenmesinin kolay olmadığını görebilirsiniz. Sadece THY'nin yurt dışına gidenlere ilişkin rakamlarına bakın, ne dediğimi anlarsınız. Yahut evden çıkma yasaklarının hangi işletmeleri ne ölçüde vurduğunu gözlemlerseniz, bu gün Türkiye'yi yönetmenin ne tür riskler taşıdığını görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

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