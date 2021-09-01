Sabah başyazarı: Trump'ı Biden değil, Covid-19 yendi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Trump'ı Biden değil, Covid-19 yendi" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Demek ki dünyanın süper gücünün başında olmak, bir insanın örnek olmasına ya da kıskanılmasına sebep olmuyor. Donald Trump gibi renkli bir kişiyi koltuğundan etmek, demek ki kişisel üstünlüklere bağlı bir şey değil. Demek ki pandemi diye bildiğimiz salgın, sadece dünyanın düzenini değil siyaseti de altüst etti. Sonuçta Trump'ı Biden değil, Covid-19 yendi. Covid-19 genel olarak hepimizi yendi. Bilemiyorum, dünya önce Biden'dan, sonra Amerikan emperyalizminden ne zaman kurtulacak? Ancak bunlar var olduğu sürece ne bölgemize ne de dünyaya barış gelecek." ifadesini kullandı.