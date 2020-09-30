Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Yeni Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Libya'dan Suriye'ye, Ermenistan sınırından Kuzey Irak'a uzandığını artık görmeliyiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'de siyasete heves eden herkesin hem yeni Türkiye'yi hem de yeni dünyayı doğru tahlil etmesi gerektiğini belirterek, "Yani artık iktidarın her dediğine yanlış demek ve her icraatına karşı çıkmak akıl karı değildir. Türkiye'nin kıyılarından kaynaklanan haklarını araması veya Türkiye'nin dostluklarını ittifaklara dönüştürmesi, yaşanılan zamanın kaçınılmaz gerekleridir." diye yazdı.

Yeni Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Libya'dan Suriye'ye Ermenistan sınırından Kuzey Irak topraklarına uzandığına işaret eden Mehmet Barlas, "Birileri muhalefet ettiklerini zannederek terörizmi ya da Türkiye karşıtlığını savunmayı sürdürdükleri takdirde, bunların bu topraklarda gelecekleri olmayacaktır.

Yeni Türkiye'nin eskisinden çok farklı olduğunu hatırlamanın zamanı gelmiştir ve geçmektedir." ifadelerini kullandı.

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