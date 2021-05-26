Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu var, Erdoğan alternatifsiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türk demokrasisinin çok ciddi bir muhalefet sorunu olduğu iddiasında bulunarak, "Gerçekten ciddi bir sorundur bu... Ana muhalefet partisi olan CHP'nin tepe yönetiminin, iktidara alternatif olacak bir icraat programı sunduğu henüz duyulmamıştır. Muhalefetin ortak zemini olarak sunulan Millet İttifakı, kendi içindeki girişimlerin bazılarından adeta utanmaktadır. Mesela, HDP'ye bakanlık vermek ya da HDP'nin de katıldığı bir anayasa çalışması yapmak konuşulduğunda, Millet İttifakı üyelerinin yüzleri kızarmaktadır." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifsiz olduğunu savunan Barlas, "Türkiye'yi çok ileri bir zemine taşıyan, müthiş bir alt ve üstyapı yenilenmesini gerçekleştiren bu iktidarın dayandığı Cumhur İttifakı, aynı zamanda siyasi istikrarın da simgesi olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

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