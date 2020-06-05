Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın beğenilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısıdır

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Mayıs 2020 tarihli 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi beğeni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından geldiğini belirterek, "Bu durum doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısıdır. Cumhurbaşkanı demek ki kabineyi kurarken görevlerini en iyi yapabilecek isimleri seçmekte başarılı olmuştur. Bir siyasi liderin başarısı ölçülürken, atadığı isimlerin görevleri ile uyumlu ve başarılı olmaları da ön planda yer alır." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte bakan yaptığı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'yi hedef alan tutumlarının ilgi çekici bulduğuna işaret ederek, "Bunlar geçmişte kendilerinin görev aldığı dönemlerde AK Parti'nin başarılı olduğunu kendilerinden sonra ise başarısızlığın başladığını söylüyorlar.



Bugünün beğenilenler listesindeki isimlerin gelecekte Babacan ve Davutoğlu'nun durumuna düşmemeleri gerekiyor. Abartılı biçimde kendilerini öven ve kendilerini bakan yapan Erdoğan'ı yok sayan bu isimler gülünç olmuyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

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