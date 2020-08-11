Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Son 18 yıldaki seçimler tahlil edildiğinde pek çok CHP seçmeninin hiç olmazsa bir kez Erdoğan'a oy verdiği görülebilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, son yerel seçimler dışında bütün seçimleri AKP'nin kazandığını, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin verdiği kayıtsız, şartsız destekle AKP'nin CHP karşısında orantısız üstünlük sağladığını belirterek, "Bu gerçeklerin ağırlıkları yetmezmiş gibi şimdi de CHP'nin başında Muharrem İnce'den kaynaklanan mutsuzluk ve tatminsizlik rüzgarları esiyor. Özellikle son kurultayın tartışmasız Kılıçdaroğlu'na teslim politikası göz önüne alınırsa, adeta kapı dışarı edilmek istenilen Muharrem İnce'nin isyana dayanacak başkaldırısı pek haksız görülemez" diye yazdı.

CHP yöneticilerinin umursamaz görünen tutumlarının akılcı olmadığına işaret eden Mehmet Barlas, "Çünkü zaman ne CHP'nin tek parti olduğu zamandır, ne de CHP'nin oy tabanı bölünmez bir blok görüntüsündedir. Son 18 yıldaki seçimler tahlil edildiğinde pek çok CHP seçmeninin hiç olmazsa bir kez Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiği görülebilir." ifadelerini kullandı.

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