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Medya

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Fahrettin Altun'u hedef alan itibar suikasti kampanyası CHP tarafından yürütülüyor

23 Nisan 2020 07:23

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin ABD odaklı Türkiye'yi hedef alan komploların hedefinde olduğunu savunduğu yazısında, "Türkiye dışından gelen nefret içerikli komplolar yetmezmiş gibi, bir de içeridekiler var. Örneğin İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u hedef alan dikkat çekici bir "itibar suikastı" kampanyası CHP tarafından yürütülüyor." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Amerika derin devletinin İsrail paralelindeki faaliyetlerle Türkiye'yi hedef aldığını da sözlerine ekledi.

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